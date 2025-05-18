Çınar Ağacı Kafenin Üzerine Devrildi
Kocaeli'de çınar ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle kafenin üzerine devrildi. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmasıyla daha sonra yeniden açıldı.
Kocaeli’de sabah saatlerinde sağanakla beraber başlayan şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgarın etkisiyle bir çınar ağacı kafenin üzerine devrildi.
İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle kafenin üzerine devrildi. Kafenin çatısında ve içerisindeki bir bölümde hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri tarafından cadde bir süre araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri, yolu kapatan ağacı keserek küçük parçalara ayırdı. İş makinesiyle ağaç parçaları yoldan kaldırıldı.
Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının arından cadde yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: DHA
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