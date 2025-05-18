Çınar Ağacı Kafenin Üzerine Devrildi

Kocaeli'de çınar ağacı şiddetli rüzgar nedeniyle kafenin üzerine devrildi. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmasıyla daha sonra yeniden açıldı.

Son Güncelleme:
Çınar Ağacı Kafenin Üzerine Devrildi

Kocaeli’de sabah saatlerinde sağanakla beraber başlayan şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Rüzgarın etkisiyle bir çınar ağacı kafenin üzerine devrildi.

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir çınar ağacı, rüzgarın etkisiyle kafenin üzerine devrildi. Kafenin çatısında ve içerisindeki bir bölümde hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri tarafından cadde bir süre araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekipleri, yolu kapatan ağacı keserek küçük parçalara ayırdı. İş makinesiyle ağaç parçaları yoldan kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının arından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kocaeli
Son Güncelleme:
TFF'den VAR Kararı! Liste Duyuruldu TFF'den VAR Kararı! Liste Duyuruldu
Bakan Fidan Suudi Arabistanlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi Bakan Fidan Suudi Arabistanlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi
Denizli'de Off-Road Coşkusu Denizli'de Off-Road Coşkusu
Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem Lavabodaki Kötü Kokuları Anında Yok Eden Basit Yöntem
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Everest'e 19'uncu Kez Tırmandı, Kendi Rekorunu Kırdı Everest'e 19'uncu Kez Tırmandı
ÇOK OKUNANLAR
İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir
Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek
Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı
İslam Memiş: İkinci Dalış Başlıyor Altında 'İkinci Dalış'a Dikkat! Uzman İsimden Kritik Uyarı
Mahfi Eğilmez Asgari Ücret İçin Çok Net Konuştu! Kaçınılmaz Dedi, Tarih Verdi Mahfi Eğilmez Asgari Ücret İçin Çok Net Konuştu! Kaçınılmaz Dedi, Tarih Verdi