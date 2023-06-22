Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

Çiftlik Bank davası sanığı ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 4 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık Osman Naim Kaya, “Fatih Aydın, alınan taşınır taşınmaz mallarda herhangi bir şekilde söz sahibi değildi” dedi.

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Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

Çiftlik Bank davasında tutuklanan ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 4 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın ve Osman Naim Kaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Osman Naim Kaya, “Fatih Aydın’ı, Mehmet Aydın geldikten 1 ay sonra tanıdım. Kendisi alınan taşınır taşınmaz mallarda herhangi bir şekilde söz sahibi değildi. Bana ihtiyaç olan şeyleri söyleyen ve aldıran kişi Mehmet Aydın’dı” ifadelerini kullandı.

FACEBOOK’TA TANIŞMIŞ

Mehmet Aydın ise “Osman Naim Kaya’nın Uruguay ile ilgili bir videoda yorumunu gördüm. Facebook’tan ekledim. Osman Naim Kaya ile sosyal medyada tanıştım. Uruguay’a gittiğimde kendisi bana çevirmenlik, çalışma izni alınması, taşınır taşınmaz malların alınması gibi konularda yardımcı oldu. Çiftlik Bank’ın oyun tarafıyla toplanan paralarla herhangi bir bağlantısı yoktu” dedi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dosyaya ulaşmadığını belirterek, raporun beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

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