Çiftçiler Sezona Başladı

Akyaka’da çiftçiler, havaların ısınmasıyla birlikte 2025 tarım sezonuna "Vira Bismillah" diyerek başladı. Bahar aylarının gelişiyle tarlalarına dönen üreticiler, traktörleriyle toprakla buluştu.

Akyaka’da sabahın erken saatlerinden itibaren traktörleriyle tarlalara çıkan çiftçiler, bu yılki sezondan umutlu olduklarını ifade etti. Özellikle hububat ve yem bitkileri ekiminde yoğunluk yaşanması ise dikkat çekti.

Ekinlerini toprakla buluşturan çiftçiler, sezona bereketli bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Toprakla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu yıl verimli bir hasat dönemi geçiririz" dedi.

Kars genelinde tarım sezonunun başlamasıyla birlikte köylerde de hareketlilik arttı. Bölgedeki çiftçiler, umut dolu bir sezona girerken, ürünlerini en iyi şekilde yetiştirmenin çabası içine girdi.

Akyaka’da sabahın erken saatlerinde tarlarıyla buluşan çiftçiler, akşam saatlerine kadar tarlarını ekimini yapıyor. İşlerini tamamlayan çiftçiler, daha sonra evlerinin yolunu tutuyor.

Kaynak: AA