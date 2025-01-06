CHP'li Yücel'den Cumhurbaşkanına Çağrı: 'Derhal Suriyelilerin Geri Dönmesi İçin Bir Planlama Yapın'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkeizi’nde toplandı. 5 saat süren toplantının ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı.

2025 YILININ İLK MYK’SI

Yücel'in açıklaması şöyle:

"2025 yılının ilk MYK toplantısını bugün gerçekleştirdik. Bugünkü toplantımızda toplumun tüm kesimlerini derinden etkileyen hayat pahalılığını, bu ekonomik kriz ortamında asgari ücretliye ve dar gelirliye, emekliye reva görülen artışları konuştuk. Yeni yılın milletimize öncelikle sağlık, mutluluk, huzur, barış ve refah getirmesini diliyoruz. 2024 yılının son günlerinde işçiye, emekçiye 22 bin 104 liralık asgari ücreti reva gören AKP iktidarı, şimdi de memur ve emeklileri kaderine terk etti. Milyonlarca emekli ve memurun beklediği zam oranları, TÜİK’in aralık ayı enflasyonuna ilişkin yaptığı açıklama ile belli oldu. Buna göre 2025 yılında memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 15,75 zam alacak.”

'ŞIRACININ ŞAHİDİ BOZACI'

TÜİK’in açıkladığı verilere ilişkin tepki gösteren Yücel, “İktidarın baskısı altında, “şıracının şahidi bozacı” misali, AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının destekçisi bir kurum haline gelen TÜİK, yine kimseyi şaşırtmadı. Aralık ayında, yani bu ülkede yaşayan emeklinin, memurun maaş zamlarının belli olacağı ayda, her ne hikmetse tüketici fiyat artışını aylık yüzde 1,03 olarak hesapladı. 2 yılı aşkın bir süredir kesinleşmiş yargı kararına rağmen, enflasyon sepeti madde fiyat listesini açıklamayan TÜİK, yaptığı bu hukuksuzluktan utanmadığı gibi açıkladığı enflasyon oranından da hiç utanmadı. Sayın Mehmet Şimşek de, TÜİK’in açıkladığı bu gerçek dışı oranla, “son 19 ayın en düşük enflasyonu” diye övünmekten çekinmedi. Çok net bir şekilde ifade etmekte fayda görüyoruz: “İstikrar” safsataları ile halkı kandırdığını ya da oyladığını zannedenler bu halkın en büyük düşmanıdır.” dedi.

'MİLLETİ CANINDAN BEZDİRDİNİZ'

AKP iktidarının halkı yoksulluğa mahkum ettiğini ifade eden Yücel konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Evet AKP iktidarı istikrarlı ama işçiyi, emekçiyi, emekliyi, dar gelirliyi enflasyona ezdirmede istikrarlı. Çocukları etten, sütten, yumurtadan; milyonları temel gıda maddelerinden mahrum bırakmakta istikrarlı. Evet istikrarlı; Halk yığınlarını yokluğa ve yoksulluğa mahkum etmekte istikrarlı. Market raflarında etiketler, neredeyse her gün değişiyor. Pazar tezgâhlarında etiketler bir önceki haftayı aratacak kadar hızlı artıyor. Kira artış oranı yüzde 58, yeniden değerleme oranı yüzde 44, ekmek fiyatları yüzde 25 artmış, neymiş, vatandaşın geçim sıkıntısını çözmek en büyük öncelikleriymiş. Yahu geçim sıkıntısının sebebi, sizin yıllardır bu ülkeye dayattığınız akıl dışı ekonomi politikaları. Bir de kalkmış hiç utanıp, sıkılmadan geçim sıkıntısını çözmekten söz ediyorsunuz. Hayat pahalılığı ile bu milleti canından bezdirdiniz.”

'CHP’Lİ BELEDİYELER ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE DEVAM EDECEK'

Son dönemde gündem düşmeyen CHP'li belediyelerin borçlarına ilişkin konuşan Yücel, iktidarın CHP'li belediyelerden memnun olmasını hazmedemediklerini söyledi. Yücel, "Çünkü; iktidarlarını kaybetmekten korkuyorlar. Çünkü tek adam yönetiminin değişmesinden; saraylardaki saltanatlarından ve şatafatlarından mahrum kalmaktan korkuyorlar. Çünkü yıllardır yedikleri kul hakkının hesabını vermekten korkuyorlar. AKP’nin belediyelerimizi her türlü kuşatma hamlesine rağmen, CHP’li belediyeler halk için çalışmaya, vatandaşın derdine derman olacak çözümler üretmeye devam edecekler. Burada ufak bir parantez açmakta fayda var. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıcak ve konforlu salonlarda bazı konuşmalar yaptı. Halkın gerçek gündeminin yakınından bile geçmeyen konuşmalarının yarısı “Fetih masalları”, yarısı da “Cumhuriyet Halk Partisi’ne attığı iftiralardı.”

‘ESAD DÜŞER DÜŞMEZ…’

Esad düşer düşmez koştur koştur, nefes almadan Suriye’ye koşan İbrahim Kalın Emevi Camii’nde namaz kıldı. Fotoğraflarını kendi sosyal medyasında paylaşıp şovunu yaptı. Ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yine aynı şekilde gidip Golani’yle kucaklaştı. Kasiyun Dağı’nda beraber çay içtiler. Peki, sormak lazım; HTŞ’nin Türkiye’de okuyan; Dışişleri Bakanı Şeybani neden ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye değil de Suudi Arabistan’a yapıyor? Neden Türkiye’ye gelmeden önce Ortadoğu turuna çıkıyor? Suriye’yle ilgili en önemli konu: Türkiye’de bulunan Suriyeliler.

'DERHAL PLANLAMA YAPIN'

Yücel, “Milletimiz bunu çok iyi anlamalı ve irdelemeli! Çok etnik kökenin, çok dinin, çok mezhebin bir arada yaşadığı ve kuruluşundan günümüze kadar gerilim, savaş, çatışma kıskacında olan Suriye ulus devlet olamamış ve yıkılmıştır. 54 yıldır diktatörlükle yönetilen, şimdi de cihatçı selefi bir gurubun otorite kurmaya çalıştığı Suriye’de kısa ve orta vadede umut görünmemektedir. Suriye’deki bu umutsuz durumu Türkiye’de yaşayan Suriyeliler de görüyor ki ülkelerine geri dönmüyorlar. HTŞ’nin; El-Kaide, El-Nusra ve IŞID genlerinden arınacağını düşünmek en hafif tabirle saflıktır. AKP ve Erdoğan’a geçen hafta yaptığımız çağrımızı yineliyoruz. Derhal Türkiye’deki Suriyelilerin geri dönmesi için bir planlama yapın ve takvim açıklayın. Suriye’de yaşanan savaş nedeniyle 13 yıldır en büyük çileyi, Suriye halkından sonra biz çektik; en büyük bedeli biz ödedik. Bu milletin bu yükü daha fazla taşımaya tahammülü yok" dedi.

DEM PARTİ İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Açıklamanın ardından bir basın mensubu Deniz Yücel'e "DEM Parti heyeti ile CHP heyeti görüşecek mi?" diye sordu. Yücel soruya, "CHP heyetini yarın DEM Parti heyeti ziyaret edecektir. CHP heyetine Genel Başkanımız Özgür Özel başkanlık edecek ona CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik edecek" yanıtını verdi.