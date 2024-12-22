CHP'li Yücel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sert Sözler

CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Sosyal medya hesabından yanıt veren Yücel, "Ha şunu da aklına sok Sayın Erdoğan!" diyerek Cumhurbaşkanına seslendi.

CHP'li Yücel'in paylaşımı şu şekilde;

"Cumhuriyet değerleriyle inatlaştığınızda karşınıza CHP çıkar…

Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini silmeye çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar…

Aklı ve bilimi esas alan, çağdaş ve laik eğitim sistemini ortadan kaldırmaya çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar…

Demokrasiyi askıya aldığınızda, basın ve ifade özgürlüğünü yok edip gazetecileri tutukladığınızda karşınıza CHP çıkar…

Yüzünüzü medeni dünyaya dönmeniz gerekirken “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesini unutup, yüzünüzü Ortadoğuya döndüğünüzde karşınıza CHP çıkar... @RTErdogan

Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve milli olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ’yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AKP iktidarıdır.

Ha şunu da aklına sok Sayın Erdoğan!

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel 22 yıllık AKP iktidarına ve tek adam yönetimine son veren Genel Başkan olarak tarihe geçecek ve Anıtkabir anı defterine kurucu önderimiz ve ilk Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben,

"Sayın Genel Başkanım, partiniz 100 yıl sonra yeniden iktidardır. Size verdiğimiz sözü tuttuk. Bundan sonraki hedefimiz muasır medeniyetler seviyesini yakalayıp geçmektir" yazacak Genel Başkandır."

Cumhuriyet değerleriyle inatlaştığınızda karşınıza CHP çıkar…



Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini silmeye çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar…



Aklı ve bilimi esas alan, çağdaş ve laik eğitim sistemini ortadan kaldırmaya çalıştığınızda karşınıza CHP çıkar…



Demokrasiyi… — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) December 22, 2024

Kaynak: Haber Merkezi