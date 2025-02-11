CHP'li Tanal'ın Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP milletvekil Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. Dün aniden fenalaşan İbrahim Halil Tanal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

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CHP'li Tanal'ın Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

CHP'li Tanal'ın Ağabeyi Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

CHP Milletvekilli Mahmut Tanal'ın ağabeyi İbrahim Halil Tanal (75), bir süredir Ankara'da bulunan bir hastanede tedavi görüyordu. Dün aniden fenalaşan İbrahim Halil Tanal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'ya getirilen cenaze, ikindi namazını müteakip Yusuf Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedildi. Cenazeye CHP Şanlıurfa il yönetimi ile Milletvekili Tanal'ın yakınları katıldı.

Kaynak: İHA

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