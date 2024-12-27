CHP'li İki Vekil, Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun Yurt Dışı Gezisine Katılmayacak

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun başkanlığındaki Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu, sosyal medya kullanımının çocuk ve gençler üzerindeki etkilerini araştırmak ve dünyadaki uygulamaları görmek için Japonya ve Norveç'i ziyaret edecek.

KATILMAYACAKLAR

Ziyaret haberlerinde adı yer alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ortak bir basın açıklaması yaparak masrafları Meclis bütçesinden karşılanan yurt dışı turuna katılmayacaklarını duyurdu. Tanal ve Nalbantoğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün yazılı ve görsel olmak üzere çeşitli basın ve yayın organlarında yer alan 'Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu Sosyal Medya Kullanımının Çocuk ve Gençler üzerindeki etkisini yerinde görmek için dünya turuna çıkacak' başlıklı haberde komisyonun CHP’li üyeleri olarak ismimiz ve fotoğrafımız yer almıştır.

'DOĞRU VE ETİK BULMUYORUZ'

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, komisyon üyeleri olarak ne şahsen bize ne de makamlarımıza bu konuda ulaşmış yazılı ve sözlü bir bilgi yoktur. Ne gezi ne gezinin yapılacağı ülkeler ne de gezinin tarihi ile ilgili bir bilgimiz yoktur. Dolayısıyla komisyonun CHP’li üyeleri olarak haberimizin dahi olmadığı bu programa katılıyormuş gibi gösterilmemiz ve bu şekilde algı oluşması, en başta bir insan olarak, daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi kültürü ve kimliğine sahip milletvekilleri olarak doğru ve etik bulmadığımızı belirtmek isteriz.

Öte yandan, ülkemizin şu anda içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal koşullar ortadayken, insanlarımız geçim derdiyle inim inim inlerken, daha üç gün önce açıklanan 22 bin 104 liralık asgari ücretle açlık ve sefalete mahkûm ediliyorken, tasarruf tedbirleri adı altında var olan haklar gasp ediliyorken, bu tür gezilere çıkılmasını buna karar verenlerin takdirine bırakıyoruz. Bu düşüncelerle komisyon üyeleri olarak basında yer alan haberlerde öğrendiğimiz kadarıyla Japonya ve daha sonra Norveç gezilerine katılma düşüncemizin olmadığını ve katılmayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA