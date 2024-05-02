CHP'li Adıgüzel'den Ali Erbaş'a Audi A8 göndermesi: Araba nedir, parası nedir?

CHP'li Adıgüzel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a Audi A8 marka araç tahsis edilmesiyle ilgili Meclis'te, "Ya da bir film repliğiyle tekrar sorayım: Ali Erbaş, araba nedir, para nedir? Araba nedir, parası nedir? Araba nedir, parası nedir?" dedi.

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine tanınan birer dakikalık sürede, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tartışmalara konu olan lüks makam aracı ile ilgili sorular yöneltti.

Adıgüzel, "Ülkemizin ekonomik durumu ortada ve tasarruf tedbirleri konuşuluyorken Diyanet İşleri Başkanı makam aracı saltanatına devam ediyor. Aracın varlığı ve kiralandığı Diyanet İşleri Kurumu tarafından yapılan açıklama ile kabul edilmiş ama açıklama metninde aracın marka ve modeli telaffuz edilmemiş, 'mevzubahis araç' şeklinde tanımlanmıştır. Sanırım utanmışlardır ama millet merak ediyor, o yüzden durumu netleştirelim. Bu kiralık aracın marka, model, yılı ve kirası nedir? Bu araç dışında Diyanet envanterinde kayıtlı veya kiralık kaç tane daha makam aracı ve toplam giderleri nedir? Ya da bir film repliğiyle tekrar sorayım: Ali Erbaş, araba nedir, para nedir? Araba nedir, parası nedir? Araba nedir, parası nedir?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ali Erbaş hakkında Audi A8 marka bir otomobil talep ettiği iddiaları gündemde ciddi yankı bulmuş, Erbaş konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Erbaş, konuyla ilişkin şunları söylemişti:

"2010 yılında Diyanet’e tahsis edilen 2006 model arabadan sonra 2015 yılında bir araba tahsis edilmiş ve yine kıyamet kopmuştu. O günkü Diyanet İşleri Başkanımız yine nezaket ve eleştiri sınırlarını aşan acımasız saldırılara dayanamayıp arabayı Başbakanlığa iade etmişti. İnternete bakarsanız ne acımasız haberler ve saldırılar yapıldığını görürsünüz. Aradan geçen bunca yıla rağmen bize 2023 yılına kadar hiç araba tahsis edilmedi. Eski araba artık kullanılamaz hale gelip envanterden düşünce ihtiyaca binaen söz konusu araba, kiralama yöntemiyle kullanılmaya başlanıldı."

Kaynak: ANKA

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Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Mustafa Adıgüzel
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