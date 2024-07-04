CHP'de Yerel Seçim 'Defterleri' Açıldı: Yüzlerce Kişi Disipline Sevk Edildi

CHP’de 20 Nisan’da il başkanlarına gönderilen yazıda 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sürecinde CHP üyesi olmasına karşın CHP adaylarının karşısında yer aldığı iddia edilen kişilere yönelik disiplin süreci başlatıldığı duyuruldu.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Birimi, parti adaylarının karşısında yer aldığı iddia edilen kişilerle ilgili raporları inceledi ve Genel Merkez’e iletilen raporlardan delil içermeyenler elendi. Böylece incelenen bin 819 rapordan delil içermeyenler elenerek, rapor sayısının 638’e düşürülmesi sağlandı.

CHP’nin 4 Temmuz’da yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının gündemine alınan raporların sayısı yine bir eleme sistemiyle 394’e düşürüldü. Parti içinden gelen bilgilere göre, 394 dosyanın, “Geçici uzaklaştırma” talebiyle il disiplin kurullarına iletildiği belirtildi.

ÜST KADEMEDEN 1 İSİM VAR

MYK’nin incelediği 394 dosyanın içinde partinin üst kademelerinde yer alan 1 ismin olduğu bilgisi paylaşıldı.

“CHP üyeliği ile bağdaşmayan davranışlar” nedeniyle disipline sevk edilenler arasında Samsun Atakum Belediyesi’nin eski CHP’li başkanı Cemil Deveci’nin de bulunduğu belirtilirken, dosyaların en çok CHP’nin seçimi kaybettiği bölgelerde yoğunlaştığı bildirildi.