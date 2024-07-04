CHP'de Yerel Seçim 'Defterleri' Açıldı: Yüzlerce Kişi Disipline Sevk Edildi

CHP'de seçim döneminde, parti adaylarına karşı hareket ettiği belirtilen üyelerin dosyaları MYK'nin gündemine geldi. MYK’nin incelediği 394 dosyanın içinde partinin üst kademelerinde yer alan 1 ismin de bulunduğu bildirildi.

Son Güncelleme:
CHP'de Yerel Seçim 'Defterleri' Açıldı: Yüzlerce Kişi Disipline Sevk Edildi

CHP’de 20 Nisan’da il başkanlarına gönderilen yazıda 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sürecinde CHP üyesi olmasına karşın CHP adaylarının karşısında yer aldığı iddia edilen kişilere yönelik disiplin süreci başlatıldığı duyuruldu.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Birimi, parti adaylarının karşısında yer aldığı iddia edilen kişilerle ilgili raporları inceledi ve Genel Merkez’e iletilen raporlardan delil içermeyenler elendi. Böylece incelenen bin 819 rapordan delil içermeyenler elenerek, rapor sayısının 638’e düşürülmesi sağlandı.

CHP’nin 4 Temmuz’da yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının gündemine alınan raporların sayısı yine bir eleme sistemiyle 394’e düşürüldü. Parti içinden gelen bilgilere göre, 394 dosyanın, “Geçici uzaklaştırma” talebiyle il disiplin kurullarına iletildiği belirtildi.

ÜST KADEMEDEN 1 İSİM VAR

MYK’nin incelediği 394 dosyanın içinde partinin üst kademelerinde yer alan 1 ismin olduğu bilgisi paylaşıldı.

“CHP üyeliği ile bağdaşmayan davranışlar” nedeniyle disipline sevk edilenler arasında Samsun Atakum Belediyesi’nin eski CHP’li başkanı Cemil Deveci’nin de bulunduğu belirtilirken, dosyaların en çok CHP’nin seçimi kaybettiği bölgelerde yoğunlaştığı bildirildi.

Etiketler
CHP 2024 Yerel Seçimleri Seçim
Son Güncelleme:
Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu
Öğretmenliği Bırakıp Kendi İşini Kurdu: İşçilere Öğretmen Maaşı Veriyor Öğretmenliği Bırakıp Kendi İşini Kurdu: İşçilere Öğretmen Maaşı Veriyor
İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş İstanbul'u terk edenler Kocaeli'nin en şirin ilçesine göç ediyor. Cennet gibi yermiş
Muhtarlara 3 Maaş Tutarında Promosyon Muhtarlara 3 Maaş Tutarında Promosyon
ÇOK OKUNANLAR
Ümit Özdağ'ın CHP Ziyareti Sürpriz Değilmiş! İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular İşte Bugünkü Görüşmede Masaya Yatırılacak Konular
Sinan Ateş Cinayeti Davasında 4. Gün: Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi Ayşe Ateş, MHP'li 2 Siyasetçinin İsmini İlk Kez Verdi
Kritik Zirve Sonrası Ortak Açıklama: Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri! Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e 2 Öneri!
Milli Güreş Takımı Yıllar Sonra Yeniden Avrupa Şampiyon Oldu Milli Güreş Takımı'ndan Yıllar Sonra Bir İlk
Meteoroloji ve AKOM Saat Vererek Uyardı! İstanbul ve Ankara'ya Kuvvetli Yağış Geliyor İstanbul'a Kuvvetli Yağış Geliyor