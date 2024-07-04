Muhtarlara 3 Maaş Tutarında Promosyon

Erzincan’da merkez köy ve mahalle muhtarlarının maaş promosyonlarına zam geldi. Yaklaşık 3 maaş tutarındaki promosyon için anlaşma imzalandı.

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Muhtarlara 3 Maaş Tutarında Promosyon

Erzincan’da merkez köy ve mahalle muhtarları 2024/2029 dönemi maaş promosyon anlaşmasını 15 bin TL’den 46 bin TL’ye yükselten muhtar maaş protokolü İl Özel İdaresi toplantı salonunda Vali Yardımcısı ve aynı zamanda İl Özel Genel Sekreteri olan Mehmet Emre Canpolat ile Yapı Kredi Bankası Erzincan Şube Müdürü Taki Ölmeztürk, Mali Hizmetler Müdürü Fatih Kalkan ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Canpolat, tüm muhtarlara hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, “İl Özel İdaremizin uzun uğraş ve çabaları sonucunda tüm merkez köy ve mahalle muhtarlarımıza kişi başı 15 bin TL toplamda 2.160.000,00 TL yerine kişi başı 46 bin TL toplamda 6.624.000,00 TL maaş promosyon sözleşmesi imzalanarak bir Türkiye rekoru kırılmıştır. Yaklaşık 3 maaş tutarındaki bu rakam tüm muhtarlarımıza hayırlı olsun. Sağlıklı huzurlu günlerde kullanmanız dileğiyle.” dedi.

Kaynak: İHA

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