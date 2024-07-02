İstanbul'da ev baskını: 2 avukat gözaltına alındı

İki avukat, adliyeye tutuklu müvekkillerinin duruşmasına gitmeye hazırlanırken gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi’nin paylaştığı bilgiye göre, Av. Naim Eminoğlu ve Av. Doğa İncesu’nun evleri, TEM polisin gerçekleştirdiği operasyonla basıldı.

Avukatların operasyon sonrası İstanbul Vatan Emniyet’e götürüldüğü belirtildi.

Eminoğlu ve İncesu’nun gözaltına alınmasına sebep olan dosyada, 24 saat süreyle müdafii görüşmesinin kısıtlandığı bilgisi verildi.

ÇHD İstanbul’un konuya ilişkin yaptığı paylaşımlar şöyle:

“Şube yöneticilerimizden Av. Naim Eminoğlu ve üyemiz Av. Doğa İncesu bu sabah siyasi şube polislerince evlerinden gözaltına alınıp Vatan Emniyet'e götürülmüştür. Avukatlara yönelik saldırılara son! Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dosya kapsamında 24 saat süreyle müdafii görüşmesinin kısıtlandığı bilgisi verilmiştir. Hukuksuz yakalama kararlarına, keyfi kısıtlamalara ve savunmaya yönelik saldırılara karşı tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz!

Şube yöneticilerimizden Av. Naim Eminoğlu ve üyemiz Av. Doğa İncesu bu sabah siyasi şube polislerince evlerinden gözaltına alınıp Vatan Emniyet'e götürülmüştür.

Avukatlara yönelik saldırılara son!

Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) July 2, 2024

ÇHD merkez hesabından yapılan paylaşım ise şöyle:

“Üyelerimiz Naim Eminoğlu ve Doğa İncesu hukuksuzca gözaltına alınmasalardı bugün adliyede olacak, tutuklu müvekkillerinin duruşmalarına katılacaklardı. Bir kez daha siyasi ceza avukatlığına yönelik kriminalizasyon çabası ile karşı karşıyayız. Meslektaşlarımızın yanındayız!”

Üyelerimiz Naim Eminoğlu ve Doğa İncesu hukuksuzca gözaltına alınmasalardı bugün adliyede olacak, tutuklu müvekkillerinin duruşmalarına katılacaklardı.



Bir kez daha siyasi ceza avukatlığına yönelik kriminalizasyon çabası ile karşı karşıyayız.



Meslektaşlarımızın yanındayız! https://t.co/s0LUCPwhQE — Çağdaş Hukukçular Derneği (@chdgenelmerkez) July 2, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem