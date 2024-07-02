İstanbul'da ev baskını: 2 avukat gözaltına alındı

ÇHD üyesi iki avukatın evleri basılarak gözaltına alındığı kaydedildi.

İstanbul'da ev baskını: 2 avukat gözaltına alındı

İki avukat, adliyeye tutuklu müvekkillerinin duruşmasına gitmeye hazırlanırken gözaltına alındı.

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi’nin paylaştığı bilgiye göre, Av. Naim Eminoğlu ve Av. Doğa İncesu’nun evleri, TEM polisin gerçekleştirdiği operasyonla basıldı.

Avukatların operasyon sonrası İstanbul Vatan Emniyet’e götürüldüğü belirtildi.

Eminoğlu ve İncesu’nun gözaltına alınmasına sebep olan dosyada, 24 saat süreyle müdafii görüşmesinin kısıtlandığı bilgisi verildi.

ÇHD İstanbul’un konuya ilişkin yaptığı paylaşımlar şöyle:

“Şube yöneticilerimizden Av. Naim Eminoğlu ve üyemiz Av. Doğa İncesu bu sabah siyasi şube polislerince evlerinden gözaltına alınıp Vatan Emniyet'e götürülmüştür. Avukatlara yönelik saldırılara son! Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın! İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dosya kapsamında 24 saat süreyle müdafii görüşmesinin kısıtlandığı bilgisi verilmiştir. Hukuksuz yakalama kararlarına, keyfi kısıtlamalara ve savunmaya yönelik saldırılara karşı tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz!

ÇHD merkez hesabından yapılan paylaşım ise şöyle:

“Üyelerimiz Naim Eminoğlu ve Doğa İncesu hukuksuzca gözaltına alınmasalardı bugün adliyede olacak, tutuklu müvekkillerinin duruşmalarına katılacaklardı. Bir kez daha siyasi ceza avukatlığına yönelik kriminalizasyon çabası ile karşı karşıyayız. Meslektaşlarımızın yanındayız!”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
ÇHD İstanbul
Adana'da orman yangını Adana'da orman yangını
Yeni Sağlık Bakanı'nın tartışmalı genelgesi yeniden gündemde: 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin' Yeni Sağlık Bakanı'nın tartışmalı genelgesi yeniden gündemde
Sakin şehir denilince Türkiye'de akla gelen ilk ilçe... Kiralayacak ev kalmadı Sakin şehir denilince Türkiye'de akla gelen ilk ilçe... Kiralayacak ev kalmadı
Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi Aile dizisi apar topar final yapmıştı. Show TV’den Aile'nin yerine yeni dizi
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
Kabinedeki değişikliğin perde arkası: "İstifa" saati dikkat çekti Kabinedeki değişikliğin perde arkası
LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda... LPG'ye büyük zam geldi!
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu