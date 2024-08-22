Cezaevinden Çıktıktan Sonra Takipçi Sayısı Bir Günde Yarım Milyon Artmıştı... Dilan Polat Fenomenliğe Devam Edecek mi?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından cezaevine giren Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından Instagram hesabındaki takipçi sayısında rekor bir artış yaşandı. Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, "Paylaşımların bir kısmına ilişkin tabii pişmanlıkları vardır. Ama yine de fenomenliğe devam edecek" dedi.

Öte yandan Polat'ın el konulan lüks araçlarının akıbeti de merak konusu oldu. Konuya ilişkin konuşan Horoz, diğer müvekkillerin de tahliyesinin ardından el konulan taşınmazlar için gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Sputnik Türkiye'den Okan Aslan'a açıklamalarda bulundu.

'PAYLAŞIMLARINDAN DOLAYI PİŞMAN'

Dilan Polat’ın sosyal medya paylaşımlarından dolayı pişman olduğunu belirten Sevinç Horoz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Keşke paylaşmasaydım dediği muhakkak bir şeyler vardır ama Dilan Polat kendi takipçilerine yönelik içerik üreten bir fenomen ve maalesef basında bu kısmı çok yer almadı ama bu içerikler daha önce defalarca başka fenomenler tarafından yapılmış içeriklerdi. Bunlar göz ardı edildi, sanki Dilan Polat bu hayatı insanların gözüne sokan, enflasyon sıkıntısı karşısında halktan farklı bir hayat yaşayan bir kimlikmiş gibi lanse edildi ama sosyal medya aslında böyle bir alan değil. Bunlar tamamen birbiriyle ilintili şeyler. Fenomen olmak bunu gerektiriyordu. Şu anda o paylaşımların bir kısmına ilişkin tabii pişmanlıkları vardır. Ama yine fenomenliğine devam edecektir.”

EL KONULAN ARAÇLAR İADE EDİLECEK Mİ?

Polat ailesinin el konulan arabalarına ilişkin de konuşan Horoz, şunları söyledi:

“Dilan Polat’a ait hiçbir araç emniyet aracı yapılmadı. Bugüne kadar basına çıkan haberlere yönelik kısa kısa açıklamalar yapılmıştı ama gizlilik kararı kalktığı için burada açıklayayım: Dilan Polat şirket grubuna ait herhangi bir araç emniyet arabası yapılmadı. Sergilenen hiçbir araç onlara ait değil. Araçlara müsadere kararı verildi yani şu an sadece el koyma kararı var. TMSF’ye ait bir otoparkta tutuluyor. Bunların iadesi bizim önceliğimiz değil. Önceliğimiz müvekkillerin tahliyesi. İlerleyen süreç içerisinde şirketlere ilişkin ya da mal varlıklarına ilişkin taleplerimiz olacak ama bu yargılama süreci gerektiren bir aşama. Muhakkak ilerleyen süreçte bu talepleri ileteceğiz, ama bugün önceliğimiz ya da gündemimiz değil."