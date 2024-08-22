Kırtasiye ve Zincir Marketlerde Denetim

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyelerde yaptıkları denetimlerde, okul ürünlerini sağlığa uygunluğu ve ürünlerin fiyat etiketlerini ve raf fiyatı ile kasa fiyatı uyumunu inceledi.

Ekipler okul çantaları, kıyafetleri ve kitapların fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Denetimlerin okulların açılması sonrası da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA