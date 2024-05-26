Cezaevinde kendini yaraladı! Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Tutuklu sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Cezaevinde kendini yaraladı! Bahar Candan hastaneye kaldırıldı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından hakkında hazırlanan iddianame kapsamında 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden hastaneye kaldırıldı. Candan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. İddianame kapsamında Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken ablası Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi istenmişti. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya rahatsızlığı yaşaması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tahliye edilmişti.

Ablası Nihal Candan’ın cezaevinden çıkmasının ardından Bahar Candan, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde dün kendini yaralayarak zarar verdi. Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Candan’ın tedavi altına alındığı öğrenildi.

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