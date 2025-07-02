Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Yönetimi ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve yönetimini kabul etti.

Son Güncelleme:
Cevdet Yılmaz, MÜSİAD Yönetimi ile Bir Araya Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ve yönetimi ile bir araya geldi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Sayın Burhan Özdemir ve yönetimi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Görüşmemizde, iş dünyamızın beklentilerini, yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik önerilerini ve güncel ekonomik gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele aldık. Her fırsatta reel sektör temsilcilerimizle istişareye devam edecek, büyüme ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
MÜSİAD Cevdet Yılmaz
Son Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çalışma Ofisi Satışa Çıkarıldı Kılıçdaroğlu’nun Ofisi 43 Milyon Liraya Satışa Çıkarıldı
Karpuza Tuz Döküp Yiyince Etkisine İnanamayacaksınız: Öğrenince Hep Böyle Yiyeceksiniz Karpuza Tuz Döküp Yiyince Etkisine İnanamayacaksınız: Öğrenince Hep Böyle Yiyeceksiniz
Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Bu Baharat Kanseri Yavaşlatıyor, Vücudu Dinçleştiriyor Bilim İnsanlarından Çarpıcı Araştırma: Bu Baharat Kanseri Yavaşlatıyor, Vücudu Dinçleştiriyor
Orman Yangınları İçin Kritik Açıklama! Önümüzdeki 3 Güne Dikkat! Orman Yangınları İçin Kritik Açıklama! Önümüzdeki 3 Güne Dikkat!
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Perşembe Başlıyor' Diyerek Uyardı: Gram Altında Depreme Hazır Olun Uzman İsim Tarih Verdi, Gramda Depreme Hazır Olun
Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markasının İçinden Çıktı: Raflardan Acil Toplatılıyor Türkiye'de de Satılan Ünlü Cips Markası Toplatılıyor
Geri Sayım Başladı: Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak? En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur ve Emekliye Ne Kadar Zam Yapılacak?
Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor Beyaz Yaka İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Kimseyi Dinlemeyip Patron Oldu, Şimdi Para Basıyor
Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Piyasada Yer Yerinden Oynadı Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti! BYD 765 Bin Lira Birden Zam Yaptı, Yer Yerinden Oynadı