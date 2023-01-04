Cemal Enginyurt'tan Kürşat Yılmaz'a: 'Ne yapacaksın bizi öldürecek misin?'

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından MHP lideri Bahçeli'nin sessizliği sürerken, 'kahraman' ilan ettiği suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz'ın dün suikasta ilişkin yaptığı açıklama Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u kızdırdı.

"Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde bulunurken, Bahçeli'nin "kahraman" ilan etmesinin ardından serbest bırakılan lideri Kürşat Yılmaz açıklamasında Sinan Ateş'in adını anmadı ancak suikastla bağlantısı tartışılan 'Mersin olayı'nı hatırlatıp Adana Ülkü Ocakları'na bağlı Emrullah Kaplan'ın öldürülmesi örneğini verdi.

Yılmaz, "Mersin'de 17 Mart 2022 yılında 19 yaşında şehit edilen Adana Ülkü ocaklarına bağlı Emrullah Kaplan kardeşimiz unutulmamalıdır. Ülkücü katili ülkücü olamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general bir zamanlar ülkü ocaklarında genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak. O yüzden yarın ben ne yaptım dememek adına dava arkadaşlarıma mesajım nettir. CIA merkezli oyunların bir parçası olmamak. Nereye hizmet ettiğini bilmeyen davranışlardan uzak durmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Kürşat Yılmaz'ın açıklamalarına DP Milletvekili Cemal Enginyurt katıldığı canlı yayında tepki gösterdi.

'SEN HAPİS YATARKEN O ÜLKÜCÜLÜK YAPIYORDU'

Flash TV'de katıldığı yayında konuşan Cemal Enginyurt, Kürşat Yılmaz için "mafya babası" dedi, "Sinan hoca Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaparken, Sinan hoca ülkücülük yaparken sen hapishanede niye yatıyordun? Ne suç işledin de yatıyordun hapishanede?" diye sordu.

'ÖLDÜRMEZSEN NAMERTSİN'

Cemal Enginyurt şöyle devam etti:

"Bir ülkücü ölmüş, iki kız çocuğu babası ölmüş. Ne yapacaksın bizi mi öldüreceksin? Tehdit mi ediyorsun milleti sen? Allah sana can vermedi mi? Azrail engelliyor mu sana gelecek kurşunu? Yeter artık. Bu kadar milleti korkutmaya bu kadar sindirmeye çalışmasınlar. Haddini bilsinler. Çeteyse çeteciliğini yapsınlar. Mafyaysa mafyacılığını yapsınlar. Bıraksınlar siyaseti yapan insanlar siyaset yapsınlar. İşleri güçleri tehdit. Ne yapacaksın öldürecek misin? Öldürmezsen namertsin. Vurmazsan namertsin. Sinan Ateş ülkücü değil demek Kürşat Yılmaz'a mı kaldı?"