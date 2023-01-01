Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninde Türkiye'yi temsil edecek olan Bakan Çavuşoğlu'na Pele'nin cenaze törenine katılması talimatı verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Pele için 2 Ocak'ta Brezilya'nın Santos kentinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, 29 Aralık'ta Sao Paulo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.