Cansız bedeni delil poşetleriyle çıkarıldı: Babasını öldürüp sobada yaktı

Çankırı'da İsmail Demirci isimli şahıs, babası Hasan Demirci'yi çıkan tartışma sonucunda öldürdükten sonra cesedini sobada yaktı.

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Cansız bedeni delil poşetleriyle çıkarıldı: Babasını öldürüp sobada yaktı

Olay, Karatekin Mahallesi Tahtaköprü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Demirci ve babası Hasan Demirci arasında öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Demirci, babası Hasan Demirci'yi öldürdü. Hasan Demirci'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ DELİL POŞETLERİYLE ÇIKARTILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Hasan Demirci’nin cesedi sobanın içinde yanmış bir şekilde bulundu. Hasan Demirci'nin cesedine ait bulgular, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil poşetleri ile araca taşındı. Demirci'ye ait bulgular, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İsmail Demirci ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cansız bedeni delil poşetleriyle çıkarıldı: Babasını öldürüp sobada yaktı - Resim : 1

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Cansız bedeni delil poşetleriyle çıkarıldı: Babasını öldürüp sobada yaktı Cansız bedeni delil poşetleriyle çıkarıldı: Babasını öldürüp sobada yaktı