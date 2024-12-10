Canlı Yayında Gergin Anlar: Soli Özel ile Tartışan İlber Ortaylı Yayını Terk Etti

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde tv100'de Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbet Kralı" programında fenalaşarak yayından ayrılmak zorunda kalmıştı. Ortaylı, hastanedeki tedavisinden sonra bu akşam da tv100'de Okan Bayülgen'in sunduğu "Muhabbet Kralı" programına katıldı. Programın diğer konuğu ise Soli Özel oldu.

'Suriye ve Irak Devlet olamadı mı?' konusu üzerine tartışılan yayında Soli Özel'in İlber Ortaylı'ya, “Deniz hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestiniz’ demesi üzerine tansiyon yükseldi.

'HER ŞEYİN BİR HAYSİYETİ VARDIR'

Soli Özel'e tepki veren İlber Ortaylı, “Bırakın bu konuşmayı böyle bir tartışma olmaz ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz tavrınızı koydunuz ortaya. Nereden geliyorsun talimat veriyormuşsun gibi oturuyorsun okuyorsun ” diyerek yayını terk etti.

Olayın ardından reklam arası veren Okan Bayülgen, yayına İlber Ortaylı olmadan devam etti.

Kaynak: tv100