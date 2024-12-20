Canlı Yayında Akılalmaz Olay! Saniye Saniye İzlediler! Polis Evi Bastı, Kapıyı Kırdı ve…

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Ö.K. isimli genç, sosyal medya hesabından canlı yayın açıp, kendine zarar vermeyi denedi. Gencin canlı yayınını görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ö.K. yayındayken, kapısına geldi. Polislerin uyarısını karşılıksız bırakan genç, yayına devam etti.

KAPI KIRILDI, BAYGINLIK GEÇİRDİ

Kapının açılmaması üzerine ekipler, bir süre sonra kapıyı kırdı. Tüm yaşananlar saniye saniye canlı yayında onlarca kişi tarafından izlendi. Kapının kırılmasından sonra Ö.K. baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç hastaneye kaldırılırken, genç ile ilgili tahkikat başlatıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA