Çanakkale'de orman yangını! Kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı.

Çanakkale Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıca Yangın Gözetleme Kulesi'nden bilgi verilmesi ve tarlada çalışan bir vatandaşın ihbarı üzerine, Çanakkale'de konuşlu 3, Edremit'te konuşlu 2 uçak ve 1 helikopterle 20 arazöz, 3 dozer, 3 treyler, 6 su ikmal aracı yangın bölgesine sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Rüzgarın etkisiyle yayılma riski olan yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.