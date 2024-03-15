Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: Çok sayıda ölü var

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı. Faciada 16 kişi hayatını kaybetti.

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Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: Çok sayıda ölü var

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine, lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Botun gece saatlerinde battığı, ihbarın ise sabah yapıldığı bilgisini veren Aktaş, "İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik." dedi.

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan bot battı: Çok sayıda ölü var - Resim : 1
Çanakkale’deki batık için Gökçeada’dan giden arama kurtarma ekipleri

Aktaş, botta kaç kişinin bulunduğuyla ilgili sağlıklı bilgi olmadığını belirterek, "Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Sağ kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var. Kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar. Şu ana kadar 4 kişi sağ kurtarıldı, 16 ölü var. İlk belirlemelere göre, vefat edenlerin 4'ü çocuk ve bebek." diye konuştu.

Bu arada bölgede 10 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kabatepe Limanı'nda da çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

Kaynak: AA

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