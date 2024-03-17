Çalıştı, didindi, 18 yıl sonra ev sahibi oldu; 6 Şubat'ta evi yıkıldı: Ramazan'ı konteyner kentte geçiriyor

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 18 yıl çalışıp aldığı ev yıkılan Seniha Aksoy, yalnızca 4 ay evinde oturabildi. Şimdi ise Ramazan ayını konteyner kentte yaşıyor.

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Çalıştı, didindi, 18 yıl sonra ev sahibi oldu; 6 Şubat'ta evi yıkıldı: Ramazan'ı konteyner kentte geçiriyor

Diyarbakır’da, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar, kaldıkları konteyner kentte iftara hazırlık yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde yaklaşık 55 bin metrekare alanda konteyner kent kurulmuştu.

İçinde çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, sosyal market, mescit, çamaşırhane, basketbol sahası ve yönetim ofisinin de yer aldığı alana 621 konteyner yerleştirilmişti. Burada yaklaşık olarak 2 bin 400 aile kalıp temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Aileler, Ramazan ayını burada geçirerek iftara hazırlık yapıyor.

Eşi ve çocuklarıyla konteyner kentte kalan Seniha Aksoy, 18 yıl aradan sonra ev sahibi olduğunu, 4 ay içinde kaldıktan sonra asrın felaketinde kader, evinin hasar aldığını söyledi.

Aksoy şöyle konuştu:

“Çadır kentte, yurtta, konteyner kentte hep bizimledir. Saç ekmeği yapıyorum. İlk Ramazan ayımızdır. Bütün Müslüman alemine mübarek olsun. Tabii ev gibi değil, fakat çok şükür ki barınıyoruz. Dışarıda sokakta değiliz. Rabbim devletimden razı olsun. Buraya gönderilen yardımların adil bir şekilde dağıtılmasını rica ediyorum. Bunu istiyoruz. Ya herkese ya da hiç kimseye. Herkese verilsin. Neticede burada olanlar, evsiz olduğu için burada.”

Kaynak: İHA

Etiketler
6 Şubat depremleri Deprem Diyarbakır Ramazan
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