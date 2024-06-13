Büyük göç başladı, İstanbul'u akın akın terk ediyorlar!

İstanbul ve çevre illerden yola çıkanlar Bolu'da, Kurban Bayramı tatili nedeniyle akıcı trafik yoğunluğuna neden oldu. Akıcı yoğunluğun gün içinde ve cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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Büyük göç başladı, İstanbul'u akın akın terk ediyorlar!

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve çevre illerden yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

TRAFİK ZAMAN ZAMAN AKSIYOR

Ayrıca Bolu Dağı viyadüklerinde arıza yapan küçük ve büyük araçlar nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor.

Büyük göç başladı, İstanbul'u akın akın terk ediyorlar! - Resim : 1

TRAFİĞİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Bugün öğle saatlerde başlayan akıcı yoğunluğun gün içinde ve cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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