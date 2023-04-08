Bursa'da yaşayanlar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak

Bursa, yılda bir kez düzenlenen etkinlik nedeniyle bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; "8 Nisan Cumartesi günü 17.30 ile 19.30 saatleri arasında Tophane Saltanat Kapı önünden fetih yürüyüşü yapılacağından, Ordu Evi önünden - Temiz Caddesi Çakırhamam Kavşağı - Cemalnadir Caddesine (Zaferplaza lambalara) çıkış istikametleri, Atatürk Caddesi ve bağlantı yolları - Setbaşı istikametinden İnönü Caddesine geliş güzergâhlarında tören öncesi ve tören süresince araç trafiğine kapatılacaktır.

Batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen vatandaşların Çekirge - Dikkaldırım- Zübeydehanım Doğumevi Kavşağı- Oulu Caddesi - İzmir yolu Gençosman Kavşağı - Ankara Yolu- Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”