Bursa'da yaşayanlar dikkat: Bu yollar trafiğe kapatılacak
Osmangazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi’nin 697’nci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Bursa'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. İşte detaylar...
Bursa, yılda bir kez düzenlenen etkinlik nedeniyle bugün bazı yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi.
Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; "8 Nisan Cumartesi günü 17.30 ile 19.30 saatleri arasında Tophane Saltanat Kapı önünden fetih yürüyüşü yapılacağından, Ordu Evi önünden - Temiz Caddesi Çakırhamam Kavşağı - Cemalnadir Caddesine (Zaferplaza lambalara) çıkış istikametleri, Atatürk Caddesi ve bağlantı yolları - Setbaşı istikametinden İnönü Caddesine geliş güzergâhlarında tören öncesi ve tören süresince araç trafiğine kapatılacaktır.
Batı tarafından merkez istikametine geçmek isteyen vatandaşların Çekirge - Dikkaldırım- Zübeydehanım Doğumevi Kavşağı- Oulu Caddesi - İzmir yolu Gençosman Kavşağı - Ankara Yolu- Gökdere istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.”