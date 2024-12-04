Bursa'da Asit Yüklü Tanker Devrildi: Sürücü Öldü, Sızan Asit Dereye Karıştı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan asit yüklü tanker devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Tankerden sızan asit ise Mezit Deresi'ne karıştı. Solunduğunda tehlike oluşturabilecek asit nedeniyle AFAD ekibi gaz ölçümü yaptı.
Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında saat 17.00 sıralarında Kıyasettin Kara (56) yönetimindeki mono etilen glikol asit taşıyan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı yöne geçen tanker bariyerlere çarpıp devrildi. Araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza yerine 112, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kıyasettin Kara’nın cansız bedeni, AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
ASİT DEREYE KARIŞTI
Solunduğunda tehlike oluşturabilecek asit nedeniyle ekipler dikkatli şekilde çalışma yaptı. Tır çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
AFAD ÖLÇÜM YAPTI
Tankerden sızan asit, Mezit deresine karıştı. Jandarma ekipleri dere yakınındaki kırsal Osmaniye, Rüştiye, Mezit, Tüfekçikonak ve Eskikaracakaya mahalle muhtarlarını arayarak uyarıda bulundu. Yaşanan kazanın ardından gelen AFAD ekipleri gaz ölçümü yaptı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA-İHA