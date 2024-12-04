Listede İstanbul da Var! Meteoroloji Uyardı; Sağanak Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara'nın doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Samsun, Ordu, Amasya, Çorum, Antalya, Isparta, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 5°C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA 6°C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin veediliyor.

ADANA 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara ve Konya, yarın sabah saatlerinde Kırıkkale çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Ordu, sabah saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TOKAT -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -15°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİİRT 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu