Bulaşık Makinesinden Yangın Çıktı

Düzce'nin Gölyaka ilçesi İmamlar Mahallesi'nde, bir apartmanın üçüncü katında çıkan yangın paniğe neden oldu. H.A. adlı ev sahibi, bulaşık makinesini çalıştırdıktan sonra yan odaya geçtiği sırada mutfaktan yoğun duman yükseldiğini fark etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bulaşık makinesinden çıkan yangını söndürdü.

Bulaşık Makinesinden Yangın Çıktı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde İmamlar Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan H.A, mutfaktaki bulaşık makinesini çalıştırdıktan sonra yan odaya geçti. Bir süre sonra mutfaktan gelen yoğun dumanı fark eden kadın, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürülen yangında mutfak kullanılamaz hale geldi, diğer odalar zarar gördü.

Kaynak: AA

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