BUDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

BUDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 24 Aralık Pazar günü 08.00 ila 10.30 saatlerinde yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 6 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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BUDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri BUDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri