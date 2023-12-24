Beşiktaş’ta servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Beşiktaş’ta karşı yönlerden gelen otomobil ve servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

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Beşiktaş’ta servis minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Kaza saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 35 APN 436 plakalı otomobilin sürücüsü bariyere çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şeridinde ilerleyen 34 LAK 476 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 3 kişi ile servis minibüsünden 6 kişi olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı öğrenildi. Araç içinde sıkışan kimsenin olmadığı kazada sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla en yakın hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine iki yönlü olarak durdu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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