Brüksel'de motosikletli saldırgan 2 taraftarı öldürdü, maç iptal edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü.

Yerel saatle 19.15 civarında turuncu montlu bir kişi, motosikletiyle gittiği Sainctelette Meydanı, d'Ypres ve Ninieme de ligne bulvarları yakınında bir cadde üzerinde rastgele ateş açtı.

Görüntülerde, failin birkaç el ateş açtıktan sonra motosikletinden inerek bir binaya girdiği ve gözden kaybolduğu görüldü.

Saldırı sonucu ölen 2 kişinin EURO 2024 Elemeleri kapsamında oynanacak Belçika-İsveç maçını izlemek için ülkeye giden İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

Kral Baudouin Stadyumu'na 5 kilometre mesafede gerçekleştirilen saldırıda, kaç kişinin yaralandığına ilişkin bilgiye ise henüz ulaşılamadı.

SALDIRGAN BULUNAMADI, MAÇ İPTAL EDİLDİ

Saldırının ardından gözden kaybolan şüpheli yakalanamadı. NTV Spor'un aktardığına göre Belçika - İsveç maçında saldırı tehlikesi için anons yapıldı.

Aranan saldırganın maçın oynandığı Kral Baudouin Stadyumu'na doğru ilerlediği iddia edilirken İsveçli oyuncular ikinci yarıya çıkmak istemeyince maç iptal edildi.

Stadyumdaki anonsta seyircilerin güvenlikleri için stadyumda kalmaya devam etmeleri tavsiyesi yapıldı.