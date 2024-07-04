Böyle Giderse Ne Temiz Su Ne De Temiz Hava Kalacak! Bir Gecede 500 Bin Metrekarelik Orman...

İktidar, bir gecede 500 bin metrekarelik orman alanını, orman sınırlarından çıkardı.

2018 yılında Orman Yasası’na eklenen 16. madde ile binlerce hektarlık alan orman sınırları dışına çıkarılırken, bu alanların ne için kullanılacağı ve neden ormanlık alan dışına alındığı hakkında bir açıklama yapılmıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan 28 Haziran tarihli kararname ile Artvin’de 9 bin, Bitlis’te 17 bin, İzmir’de 286 bin, İstanbul’da ise 181 bin 637, yani toplamda 493 bin (49 hektar) metrekarelik alan orman statüsünden çıkarıldı.

İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Artvin başta olmak üzere, son 6 yılda 4 bin hektar alanın, orman statüsünden çıkarılması hakkında konuşan onunun uzmanları, bu alanların orman sınırları dışına çıkarılmasının rant faaliyetlerine hizmet ettiğini belirtirken, aynı zamanda anayasaya da aykırı olduğunu dile getirdi.

Artı Gerçek'ten Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Doç. Dr. Cihan Erdönmez, Türkiye'de son altı yıldır bazı ormanlık alanların orman sınırları dışına çıkarılmasının 2018 yılında Orman Kanunu'na eklenen ek 16. madde ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

‘ALANLARIN ÇOĞUNDA ARTIK BİNALAR VAR’

Erdönmez, orman sınırları dışına çıkarılan alanların büyük çoğunluğunun üzerinde ağaç bulunmayan, taş ve kayalardan oluşan yerler olduğunu ve bu alanların yerleşime uygun olduğu gerekçesiyle bu işlemin yapıldığını belirterek, "Bu süreçle orman sınırları dışına çıkarılan alanların çoğunda artık binalar var. Ancak Türkiye'de yerleşime uygun bir orman alanı bulunmuyor. Maddede taşlık ve kayalık alanlardan bahsedilse de, bu alanlar da orman ekosisteminin bir parçasıdır. Kaldı ki bir orman alanı kendi kendine orman vasfını kaybetmez. Orman sınırları içinde kalan bir alan yerleşime dönüştürülüp konut yapıldıysa, bu Orman Kanunu'na aykırıdır. Bu durumda, bu kanuna aykırı faaliyetler gerçekleşirken Orman Genel Müdürlüğü ne yapıyordu diye sormak gerekir. Dolayısıyla burada bir sorun var" dedi.

Doç. Dr. Erdönmez, ek 16. madde yürürlüğe girdiğinden bu yana orman sınırları dışına çıkarılması talep edilen alanlara ilişkin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde 10 binden fazla dilekçe beklediğini de ekledi.

Erdönmez, ek 16. maddenin istismara açık olduğunu belirterek, "Bazı kişiler orman sınırları içindeki alanlara göz koyuyor ve bu alanlar siyasi otorite tarafından ek 16. madde kapsamında orman sınırları dışına çıkarılıyor. Örneğin, Erdoğan, AKP’nin Muğla’dan belediye başkan adayı olan Aydın’ın Bodrum'daki villasına eklediği kaçak yapılar için orman sınırını değiştirmişti. Bu işlem Anayasa'nın 169. maddesine aykırıdır. CHP, bu yasanın yürürlüğe girdiği 2018 yılında AYM’ye başvurdu ancak talep reddedildi" ifadelerini kullandı.

‘ORMAN KANUNU’NDAN ÇIKARILMALI’

Erdönmez, şu ana kadar yaklaşık 4 bin hektarlık orman alanının orman sınırları dışına çıkarıldığını vurgulayarak, “2B kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan 650 bin hektar civarında. 4 bin hektar küçük bir miktar gibi görünebilir ancak bu uygulamanın sonu açık. Gelecekte ne kadar orman alanının kaybedileceğini tahmin etmek zor. Bu alanlar çok değerli ve orman bilimi ile hukuk açısından tutarlı değil. Ek 16. madde acilen Orman Kanunu’ndan çıkarılmalı” sözlerini sarf etti.

Hızla büyüyen metropollerin ormanla iç içe geçtiğine ve iklim krizinin etkilerine dikkat çeken Erdönmez, "İstanbul bunun en tipik örneği. Büyük kentler ile ormanların iç içe geçmesi orman ekosistemine büyük zararlar veriyor. Toprak, su, hava dengesi, yangın riski, biyoçeşitlilik ve yaban hayatı açısından olumsuz etkileri var" diye uyardı.

KUZEY ORMANLARI DETAYI

Son yayımlanan kararnamede İstanbul’da orman sınırları dışına çıkarılan alanlar arasında kentin son doğal alanı ve temiz hava kaynağı olan Kuzey Ormanları da yer alıyor.

Bu yerlerin birçoğu Beykoz ilçesine ait alanları içeriyor. Orman sınırları dışına çıkarılan mahalleler arasında Cumhuriyet, Çayağzı (Riva), Bozhane, Çengeldere, Elmalı, Gümüşsuyu, Örnekköy, Tokatköy, Zerzevatçı’nın bulunduğu 9 mahalle yer alıyor. Böylece İstanbul’da 493 bin metrekarelik alan orman sınırları dışına çıkarılmış oldu.

Kuzey Ormanları Savunması’ndan Gülsüm Şakar’a göre bu karar, İstanbul’un kuzeyini yerleşim ve imara açan bir kentleşme projesinin göstergesi. Beykoz mevkisinde orman alanının neredeyse tamamen yok edileceğine dikkat çeken Şakar, “Üzerindeki baskının artarak devam edeceğini görebiliyoruz. Uzun erimli bir talan sürecinin parçası olan bu kararın öncesinde geçtiğimiz nisan ayında Beykoz ilçesinde bazı mahallelerin koruma derecesi düşürülmüş ve maden sahasına yakınlığı sebebiyle maden işletmelerinin kapasitesinin arttırılması planlanmıştı. Bu alanlarda kırsalı faaliyete açma, ya orman dışına çıkarma ya da sit derecesi düşürülerek gerçekleştiriliyor” dedi.