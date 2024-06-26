'Borcu yoktur' yazısı almaya gitti dolandırıldığını öğrendi!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak babasının yanında yaklaşık 2 yıl önce işe başlayan E.G., iddiaya göre bölgede çok sayıda müşterisini dolandırdı.

E.G., müşterilerinin inşaat sigorta ücretleri ile çalışanların sigorta ücretleri gibi ödemeleri kurumlara ödemeyerek zimmetine geçirdi. Müşterilerinin kredi kartı bilgilerini de ele geçiren E.G., işlem yaparak borçlandırdı.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Hasan Kurt, dolandırıldığını 'borcu yoktur' yazısı almak için gittiği Sosyal Güvenlik Kurumu'nda öğrendi.

Kurt, yaptığı inşaatların büyük miktarda sigorta borcunun olduğunu ve çalışanlarının da sigorta ücretlerinin yatırılmadığını öğrendi. Bunun üzerine Taşköprü'de muhasebeciliğini yapan iş yerine giden Hasan Kurt, E.G.'nin olayın ortaya çıkması üzerine kaçtığını da öğrenince Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.

Yaklaşık 2 milyon TL civarında dolandırıldığını söyleyen Kurt, E.G.'nin diğer müşterilerinden de dahil olmak üzere 18 milyon civarında vurgun yaptığını düşündüklerini söyledi.

"14 YILDIR MUHASEBECİMİZDİ"

2021 yılından beri Kastamonu ve Taşköprü'de inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Hasan Kurt, "Muhasebecimiz tarafından dolandırıldık. Muhasebecimiz, bayram öncesinde kayıplara karıştı. İnşaatlarımızın sigortaları hiç ödenmemiş. Bizler, sigorta paralarını muhasebeye ödedik, fakat SGK'ya ödeme yapmamış. Kredi kartımızdan paralar çekilmiş, farklı yerlerde kredi kartımızla işlemler yapılmış, para çektirilmiş. Suç duyurusunda bulunduk, şimdilik bir gelişme yok ama inşallah bir sonuç alacağız." dedi.

Bu şekilde dolandırıp kaçması bizleri çok müşkül duruma düşürdü diyen Kurt, "Şu anda mağdur durumdayız. Gelip bizlere 'paraya sıkıştık' deseydi, yardım ederdik. Fakat hiç beklemediğimiz bir konu ile karşılaştık. Bu şekilde dolandırıp kaçması bizleri çok müşkül duruma düşürdü. Şu anda mağdur durumdayız. Kurban Bayramı'na giderken vatandaşlarımız ile çok büyük sıkıntılar yaşadık. Çalışanların ödemelerini yapmak zorundaydık ama o belki yurt dışında, belki de Türkiye'de, bunun keyfini çıkartıyor. Ben şahsen bunu o arkadaşa yakıştıramadım. Yazıklar olsun diyorum. Bizim gibi iş yapan arkadaşlarıma sesleniyorum; muhasebecilerinizi mutlaka kontrol ediniz. Verginiz, sigorta ücretleriniz yatıyor mu veya kredi kartınızdan işlem yapılmış mı? Bunları mutlaka inceleyin. Biz, 14 yıldır muhasebecimiz olduğu için kendisine güvendik ve kontrol etmedik, yanına da gitmedik. Bunun bedelini de şu anda çok ağır ödüyoruz. Sizler de bu mağduriyeti yaşamamak için muhasebecinizi mutlaka kontrol ediniz. Ben bu arkadaşımdan şikayetçiyim. Gün yüzüne çıkacak ama hiç ona yakıştıramadım. Yazıklar olsun" dedi.

18 MİLYON DOLANDIRMIŞ

Şahsın müşterilerinden borç aldığını ve ödemediğini de öğrendiğini ifade eden Hasan Kurt, "Ben mağdur oldum, ağabeyim mağdur, kardeşim mağdur. Taşköprü'de ve Kastamonu'da da bizim gibi birçok kişinin daha mağdur olduğunu öğrendik. Hepimizi dolandırmış. Hepsi yakında çıkacaktır. Çok kişiden borç para almış fakat geri ödememiş. Müşterilerinin kredi kartından paralar çekmiş. Sigorta borçlarını ödediğini söyledi, fakat yalan, hiçbirini ödememiş. SGK'dan dokümanları aldığımızda hiçbir sigorta ödenmemiş. Yazıklar olsun diyorum. Kastamonu ve Taşköprü civarındaki müşterilerinden, bizler de dahil 18 milyon lira civarında bir para dolandırdığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Şahsı bulamadıklarını belirten Hasan Kurt, "Bizim binamızın bir tanesi Kurban Bayramı öncesinde bitmişti. Sosyal Güvenlik Kurumuna 'borcu yoktur' yazısı almaya gittiğimizde oradaki arkadaş bizlere, 'inşaatların sigortasının hiçbirini ödememişsiniz' dedi. Bizler de ödediğimizi söyledik ama bizlere dokümanı çıkartıp verdi. Gerçekten hiçbiri ödenmemiş. Hemen Taşköprü'ye muhasebeye gittiğimizde, arkadaş çoktan kaçıp gitmiş, kendisini bulamadık. Bizler, 2012 yılından beri aynı muhasebe ile çalışıyorduk. Muhasebecinin oğlu yaklaşık 1,5-2 yıl önce babasının yanında işe başladı. Fakat bizler, babasına yıllardır beraberiz diye güvendik ve şimdiye kadar hiçbir şey olmamıştı. Fakat oğlu tarafından dolandırıldık" şeklinde konuştu.

"SGK'YE CEZALI OLARAK ÖDEMEK ZORUNDA KALDIK"

Ödenmeyen vergi borçlarının kendisini mağdur ettiğini belirten Hasan Kurt, "Dolandırıldığımızı anladıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna gittik ve dokümanların hepsini çıkarttırdık. Bunların hepsini cezalı olarak geriye dönük ödedim. Ben normalde sigortadan indirim almam gerekirken çok büyük cezalı şekilde tekrar ikinci kez ödeme yaptım. İnşaatlarımızı durdurmadık ki devam ediyor ama cezalı bir şekilde sigortalarını ödedik. Şimdi çalışırken inşaatımızdan bir kişi düşüp ölse veya sakatlansa, ben bunun altından nasıl kalkacaktım? Bunları hiç düşündün mü? Bu kolay bir şey değil, muhasebecilik. Çalışanlarımızın sigortaları var ama hiçbirinin parası ödenmemiş İnanamıyorum. Bu şahsın en kısa sürede yakalanıp kanunlara teslim edilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA