Boğaz Manzaralı Evde Oturan ‘Kayyım’ Rektörden Skandal Karar: Yüzlerce Öğrenciyi Yurtsuz Bıraktı

Ev kiralarının alıp başını gittiği, yurt fiyatlarının da benzer ölçüde arttığı, hem kapasitesinin hem de kalitesinin düştüğü bir ortamda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), skandal bir karara imza attı.

MSGSÜ yönetimi, okulların açılmasına çok az bir süre kala 222 kişilik Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu'nu kapattığını duyurdu. Kararın gerekçesinde ise Sinema ve Televizyon(STV) öğrencilerine kampüs ayarlanacağı söylendi. Yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı: "Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu, Balmumcu Yerleşkesinin deprem yenileme süreci tamamlanıncaya kadar eğitim-öğretim mekanına duyulan ihtiyaç nedeniyle yurt hizmetine kapalı tutulacaktır."

Üniversitelerin açılmasına 1 ay kala böyle bir karara imza atılması, öğrencilerin tepkisini çekti. Üniversitenin kayyım rektörü Handan İnci, geçmişte okul içindeki “Onur Yürüyüşünü” engellemek için okulu polisle doldurmuş ve özel güvenlikleri öğrencilerin üzerine saldırtmıştı. İnci, kapatılan yurdun tahsis edileceği STV öğrencilerini yerleşkesiz bıraktığı için de çokça eleştirilmişti.

Öğrenciler, boğaz manzaralı, denize kıyısı olan bir evde yaşayan kayyım İnci’nin bu karara imza atmasına karşı sosyal medyada tepkilerini dile getiriyor.

İşte o tepkilerden bağzıları:

ISPARTA'DA DA BENZERİ BİR DURUM YAŞANMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala Isparta'nın dört ilçesinde KYK kayıtlarını durdurmuştu. 6 Şubat depremleri sonrası KYK binalarının depreme dayanıklılıklarının incelenmesi uyarılarına kulak asmayan bakanlığın, okulların açılmasına az zaman kala deprem incelemesi yapması öğrencileri mağdur etmişti.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da duruma "Riskli yapılarla ilgili adım atılmalı ve öğrencileri mağdur etmeyecek yurt inşaatları başlatılmalı" sözleriyle tepki göstermişti.

Kaynak: Gerçek Gündem