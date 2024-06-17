Bodrum'un nüfusu 1 milyona yaklaştı! Su kaynaklarında yetersizlik yaşanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı nedeniye nüfus artışı yaşanıyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ilçede özellikle su kaynakları konusunda yetersizlik yaşandığını aktardı.

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Bodrum'un nüfusu 1 milyona yaklaştı! Su kaynaklarında yetersizlik yaşanıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar Bodrum'a akın etti. İlçeye gelen tatilciler Kumbahçe Mahallesi başta olmak üzere, Paşatarlası, Gümbet, Ortakent, Yahşi ve Torba sahillerinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, gazetecilere, Kurban Bayramı tatilinde Bodrum'un nüfusunun 900 binin üzerine çıktığını söyledi. Bodrum'un normal nüfusu ise 200 bin civarında.

Bayram süresince ve bundan sonraki dönemlerde Bodrum'da bir milyonu aşan nüfusa hizmet vereceklerini belirten Mandalinci, "Kurban Bayram süresince vatandaşlarımızın en etkin şekilde belediye hizmetlerinden faydalanması için ekiplerimiz sahada 24 saat aktif çalışmalar yürütüyor" dedi.

Mandalinci, su kaynaklarında yetersizlik yaşandığını, Muğla Büyükşehir Belediyesiyle su sorununun çözülmesi için bütün adımları attıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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