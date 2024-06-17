Komşudaki saldırıda "Bayğara çetesi" ayrıntısı: Saldırıya uğrayanlar Ramazan Bayğara'ya bağlıymış

Geçtiğimiz cuma günü Yunanistan’ın Pire şehrinde bir süpermarkete silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mehmet Baykurt öldürülmüştü, Yıldıray Öztürk ağır yaralanmıştı.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, Yunan ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu, saldırıya uğrayanların ‘Bayğaralar’ çetesi lideri Ramazan Bayğara'nın adamları olduğu ortaya çıktı.

Tutuklandıktan sonra suçunu kabul eden ve kimliği açıklanmayan saldırganın polise verdiği ilk ifadesi de gün yüzüne çıktı.

Saldırganın, "Süpermarkette ateş ettiğim iki kişiden sadece birini tanıyordum. Amcamı, istediği haracı ödemediği için öldürmüştü. Bu yüzden intikam almak istedim. Onun Yunanistan'da olduğunu sosyal medya hesabından öğrendim" dediği öne sürüldü.

BAYĞARA ÇETESİ

Saldırıya uğrayanların mensubu olduğu çetenin lideri Ramazan Bayğara, 10 Mayıs’ta Atina’nın Ampelokipi semtinde yakalanmıştı.

Ramazan Bayğara hakkında Türkiye 14 tutuklama emri çıkarmıştı. Bayğara ‘kırmızı bülten’le aranıyordu.

Bayğara Adana’da çok sayıda cinayet, yaralama, tehdit, yağma gibi suça karışmıştı.

"Bayğaralar" organize suç örgütü, Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaralama, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurma ve maddi menfaat sağlama, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunlama, iş insanlarına ait iş yerlerine zorla el koyma ve uyuşturucu ticaretiyle dolandırıcılık yapma gibi suç karnesine sahip.

Suç örgütüne Türkiye’de farklı zamanda çok sayıda operasyon yapılmıştı ve bu operasyonlarda 78 şüpheli gözaltına alınmıştı.