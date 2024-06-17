Komşudaki saldırıda "Bayğara çetesi" ayrıntısı: Saldırıya uğrayanlar Ramazan Bayğara'ya bağlıymış

Yunanistan’ın Pire şehrinde bir süpermarkete yapılan saldırıda ölen ve yaralanan 2 kişinin, ‘Bayğaralar’ çetesi lideri Ramazan Bayğara'nın adamları olduğu aktarıldı. ‘Bayğaralar’ çetesi Adana'da çok sayıda suça karışmıştı.

Son Güncelleme:
Komşudaki saldırıda "Bayğara çetesi" ayrıntısı: Saldırıya uğrayanlar Ramazan Bayğara'ya bağlıymış

Geçtiğimiz cuma günü Yunanistan’ın Pire şehrinde bir süpermarkete silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda Mehmet Baykurt öldürülmüştü, Yıldıray Öztürk ağır yaralanmıştı.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, Yunan ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu, saldırıya uğrayanların ‘Bayğaralar’ çetesi lideri Ramazan Bayğara'nın adamları olduğu ortaya çıktı.

Tutuklandıktan sonra suçunu kabul eden ve kimliği açıklanmayan saldırganın polise verdiği ilk ifadesi de gün yüzüne çıktı.

Saldırganın, "Süpermarkette ateş ettiğim iki kişiden sadece birini tanıyordum. Amcamı, istediği haracı ödemediği için öldürmüştü. Bu yüzden intikam almak istedim. Onun Yunanistan'da olduğunu sosyal medya hesabından öğrendim" dediği öne sürüldü.

BAYĞARA ÇETESİ

Saldırıya uğrayanların mensubu olduğu çetenin lideri Ramazan Bayğara, 10 Mayıs’ta Atina’nın Ampelokipi semtinde yakalanmıştı.

Ramazan Bayğara hakkında Türkiye 14 tutuklama emri çıkarmıştı. Bayğara ‘kırmızı bülten’le aranıyordu.

Bayğara Adana’da çok sayıda cinayet, yaralama, tehdit, yağma gibi suça karışmıştı.

"Bayğaralar" organize suç örgütü, Adana genelinde 7 cinayet işledikleri, anlaşmazlık yaşadıkları 13 kişiyi silahla yaralama, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurma ve maddi menfaat sağlama, korkutma ve haraç alma amacıyla çok sayıda iş yerini kurşunlama, iş insanlarına ait iş yerlerine zorla el koyma ve uyuşturucu ticaretiyle dolandırıcılık yapma gibi suç karnesine sahip.

Suç örgütüne Türkiye’de farklı zamanda çok sayıda operasyon yapılmıştı ve bu operasyonlarda 78 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Bayğaralar suç örgütüne 6 ilde eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındıBakan Yerlikaya duyurdu: Bayğaralar suç örgütüne 6 ilde eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındıGüncel

Çete hesaplaşması 'komşu'ya taşındı: Suç örgütü mensubu iki kişi Yunanistan'da öldürüldüÇete hesaplaşması 'komşu'ya taşındı: Suç örgütü mensubu iki kişi Yunanistan'da öldürüldüGüncel

Etiketler
Yunanistan Çete
Son Güncelleme:
Hasat sonrası 1 kilosu 1500 TL ediyor! Domatesi, salatalığı kaldırıp bunu ektiler Hasat sonrası 1 kilosu 1500 TL ediyor! Domatesi, salatalığı kaldırıp bunu ektiler
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri... Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri...
Bodrum'un nüfusu 1 milyona yaklaştı! Su kaynaklarında yetersizlik yaşanıyor Bodrum'un nüfusu 1 milyona yaklaştı! Su kaynakları alarm veriyor
Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo tümor çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle gitti, karnından 10 kilo tümor çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 6 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteoroloji'den 6 il için uyarı!
CHP lideri Özgür Özel'in mezarlıktaki diyaloğu sosyal medyada gündem oldu CHP lideri Özgür Özel'in dikkat çeken diyaloğu
Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti! Fabrika icradan satışa çıktı Türkiye'nin dev süt şirketi iflas etti!
Kıyafet krizinin yaşandığı lisede bir skandal daha: Gerici vakıfların etkinliklerine katılan öğrencilerin sözlülerine ek puan! Gerici vakıfların etkinliklerine katılan öğrencilerin sözlülerine ek puan!
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor