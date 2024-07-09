Bodrum'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangının havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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Bodrum'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Bodrum'un Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası devam ediyor. Saat 14.00 sıralarında meydana gelen orman yangını rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etmeye başladı.

Alevleri kontrol altına almak için ekipler karadan yoğun çaba sarf ederken, söndürme çalışmalarına 5 helikopter ve 5 uçakla da havadan destek veriliyor. Bölgede rüzgarın da etkili olması sebebiyle yangın geniş bir alana yayılırken, bölgede bulunan vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Bodrum'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Resim : 1

Ayrıca bölgede, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden 5 itfaiye aracı 11 personel, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 Acil Yardım Ambulansı, 1 UMKE Aracı ve 9 personel, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 5 Asayiş Timi, 1 Trafik Timi ve 1 TOMA, MUSKİ Genel Müdürlüğü'nden ise 2 adet 13 tonluk su tankerinin görev yaptığı öğrenildi.

Bodrum'daki Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor - Resim : 2

EKİP SAYILARI ARTIRILDI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşlara ait ekipler de söndürme çalışmalarına destek verirken yangın bölgesinde ekip sayıları artırıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 helikopter 8uçak ile havadan, 33 arazöz, 16 su tankeri, 5 dozer ve 271personel ile karadan söndürme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: İHA

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