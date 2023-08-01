Bodrum'da orman yangını
Bodrum Türkbükü'nde makilik alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Türkbükü Mahallesi'nde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Yangına müdahale hava araçları da destek veriyor.
Geniş alana yayılan yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.