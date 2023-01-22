Bodrum Belediye Başkanı'na saldırı: İşte o anlar

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, misafirlerini ziyarete gittiği eğlence mekanında eski çalışanı tarafından önce sözlü sonrada fiziki saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şehir dışından gelen misafirleriyle buluşmak için Bodrum marinada bulunan bir eğlence mekanına girdi.

Misafirlerinin yanına doğru ilerleyen Başkan Aras Bodrum Belediyesi eski çalışanlarından A.Ö. tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Araya giren başkan koruması, Aras'ı saniyeler içerisinde uzaklaştırdı.

SERBEST BIRAKILDI

Ardından mekanda bulunan başka vatandaşlarla da birbirine giren A.Ö.'nün mekandan çıkarıldığı öğrenildi. Olayların ardından Başkan Aras A.Ö.'den şikayetçi oldu. Polisler tarafından gözaltına alınan A.Ö. mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Ahmet Aras, “Bu arada bugün, bir haber sitesinde skandal başlığıyla yayınlanan ve 'bilgisi edinildi, öğrenildi, iddia edildi' gibi muğlak cümleler eşliğinde hakkımda ortaya atılan 'Aşırı alkollüyken kavga ettiğim ve karakolluk olduğum' iddiası, dün akşam Marina Yacht Klüp'te misafirlerimle yemek yediğim sırada, Bitez Liman sorumlusu olarak görev yaparken, limana tekne bağlamak isteyenlerden rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle disiplin kurulumuza sevk edilen ve kurul kararıyla görevine son verilen bir şahsın; beni ve misafirlerimi önce sözlü, ardından fiziki tacize kalkışması ve bu tacize görevliler tarafından anında müdahale edilerek şahsın gözaltına alınması durumundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Aras'ın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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