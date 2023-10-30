Bir üniversiteli ölümü daha: Yurt odasında ölü bulundu

Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan bir genç bugün yurt odasında ölü bulundu. Öğrencinin intihar ettiği iddia ediliyor.

Bir süredir kendisine ulaşılamayan öğrenci İ.E.'nin ailesi tarafından yurdun arandığı ve yurt görevlilerinin öğrencinin odasına girdiğinde öğrencinin cansız bedeniyle karşılaştığı ifade ediliyor.

İNTİHAR İDDİASI

Olay yerine savcı gelirken öğrencinin intihar ettiği iddia ediliyor.

Öğrencinin ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken kesin ölüm nedeninin yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkacağı ifade ediliyor.

Hacettepe Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu belirten İ.E.K'nın Sıhhiye Öğrenci Evleri olarak bilinen Hacettepe Öğrenci Yurdu'nda kaldığı belirtiliyor.

ÖĞRENCİLERDEN EYLEM ÇAĞRISI

Olayın duyulmasının ardından Hacettepe Üniversitesi Dayanışma Ağı "Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz" diyerek öğrencileri saat 22.30'da Sıhhiye Kampüsü Yurtlar önünde bir araya gelmeye çağırdı.