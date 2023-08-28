Beyoğlu’nda İETT otobüsü durağa daldı, şoför olay yerinden kaçtı

Kaza Beyoğlu ilçesi Hasköy mevkiinde bulunan bir otobüs durağında, saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yolcu güzergahında seyreden 34 HO 2503 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan durağa daldı.

Gece geç saatler olması nedeniyle durakta yolcu olmaması sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Çarpmanın etkisiyle durak yerle bir oldu.

İETT otobüsünün çarptığı durakta kırılan cam ve metal parçaları etrafa dağılırken, çevredeki vatandaşların iddiasına göre kazaya sebebiyet veren şoför ise olay yerinden kaçtı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA