Beyaz Saray'dan Dikkat Çeken İsrail Açıklaması: 'Koruyacağız Ama...'

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifingnde, Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Biden'ın Orta Doğu konusunda hassas olduğunu ifade eden Jean-Pierre, "İsrail'i savunacağız fakat (İran'la) bu çatışmanın büyümesini veya yayılmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Beyaz Saray'dan Dikkat Çeken İsrail Açıklaması: 'Koruyacağız Ama...'

Beyaz Saray, İsrail ile İran arasındaki tansiyonda İsrail'e olan desteğini yineleyerek, Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesine yönelik çabaların sürdürüleceğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, Orta Doğu'da artan gerginliğe ilişkin gündemi değerlendirdi.

Sözcü Jean-Pierre, olası İran kaynaklı tehditler karşısında İsrail'e olan desteklerinin aynı şekilde devam edeceğini vurgulayarak, İran konusunda tüm gelişmeleri dikkatle izlediklerini kaydetti.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu konusunda hassas olduğunu ifade ederek, "Başkan, bölgede tansiyonun düşürülmesi için çabalarımızı sürdüreceğimiz konusunda çok net. Gerilimin düşürülmesine yönelik çabalarımıza odaklandık ve dün bununla ilgili (Biden'ın görüşmelerine ilişkin) iki açıklama yaptık. Başkan şu anda bunu yapıyor" diye konuştu.

'İSRAİL'İ SAVUNACAĞIZ AMA...'

Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın İsrail'e yönelik karşı saldırısına henüz başlamadığını belirterek, "(İran'ın) Karşılığının henüz başladığına inanmıyoruz. Hizbullah'ın bu son İsrail'e saldırısı dahil bölgede şiddetin artmasından endişeliyiz ancak bu görüşmelerimizi sürdüreceğiz ve tansiyonun düşmesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, "İsrail'i savunacağız fakat (İran'la) bu çatışmanın büyümesini veya yayılmasını istemiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Gazze'de ateşkes konusuna odaklandıklarına ve bunun olması durumunda bölgede tansiyonun düşebileceğine işaret eden Jean-Pierre, Biden yönetiminin bu konudaki çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: AA

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