Beton Mikseri Yola Devrildi: 1 Ölü

Bayburt’ta beton mikseri yola devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

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Beton Mikseri Yola Devrildi: 1 Ölü

Kaza, Bayburt-Gümüşhane karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kayışkıran mevkiinden Bayburt’a gelen beton mikseri düz yolda önce yol kenarına çarptı, daha sonra mikser yola devrildi. Kazayı görenler, durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı şoför Şaban Karip tedavisi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karip hastanede hayatını kaybetti.

Trafik ekiplerince yol bir süre trafiğe kapatıldı. Mikserin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası yol trafiğe yeniden açıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası
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