İstanbul'da Vantilatör Faciası! 1 Yaşındaki Bebek Parmağını Pervaneye Kaptırdı

İstanbul'da 1 yaşındaki bebek, vantilatörle oynarken bir parmağını pervaneye kaptırdı. Bebeğin parmağına tamamına yakını kesilirken, kemiğinde kırık meydana geldi.

İstanbul'da Vantilatör Faciası! 1 Yaşındaki Bebek Parmağını Pervaneye Kaptırdı

İstanbul’da 30 Haziran’da öğle saatlerinde 1 yaşındaki bebek, vantilatöre elini sokmaya çalıştı. Parmağını pervaneye kaptıran bebek, hastaneye kaldırıldı. Kemiği kırıldığı tespit edilen bebek, ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda bebeğin parmağının kesilen bölümü dikildi.

Son zamanlarda bu konuda kendilerine başvuruların arttığını söyleyen Doç. Dr. Egemen Ayhan, yaz aylarında sık kullanılan vantilatörlerden dolayı oluşabilecek kazalara karşı aileleri uyardı.

Küçük yaşlardaki çocukların merakla çevreyi incelediklerini, bu nedenle kazalara karşı ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen uzman isim, “Vantilatörlerin arasına parmaklarını sokan çocuklarla karşılaşıyoruz. Bu dönemde son 1 ayda 4-5 hastamız yani her hafta 1-2 tane hastaya tekamül ediyor, karşımıza çıktı. Bunlar 4-5 yaş altında özellikle 1-2 yaş civarında, tabi çok meraklılar, etrafı fark etmeye çalışıyorlar. Vantilatörler de kolay ulaşacakları yerlerde, sürekli dönen bir şey oraya dokunayım, gibi bir his oluyor. Çocukların bu meraklarından dolayı sıklıkla karşımıza bu ara böyle bir yaralanma tarzı çıkıyor" dedi.

UZMAN İSİMDEN AİLELERE ÖNERİ

Ailelere tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Ayhan, şöyle konuştu:

'Öncelikle çocukların ulaşamayacağı yerlere koymak lazım. Belli bir yaşın üzerindeki çocuklara bunun tehlikeli bir şey olduğu söylenebilir çocuklar, beklediğimizden daha iyi algılarlar, buraya hiç yaklaşılmayacağını, ona dokunmayacağını anlatmak, onları ikna etmek lazım. Peki böyle bir yaralanma oldu, bu karşımızı çıktı, ne yapıyoruz; öncelikle telaşa kapılmamak lazım, ebeveynler için çok zor bir şey biliyorum. Önce teması kesmek eğer çocuğun eli hala oradaysa vantilatörün fişini çekmek, oradan çıkmışsa da vantilatörden uzak tutmak lazım. Tamamen kopma olabiliyor, kopmamış olabiliyor, kısmen kopmak üzere olabiliyor. Tamamen kopmuşsa parça zaten amputat dediğimiz kopan parçanın taşınması usulüne uygun olarak bulunmalı, hafifçe temizlendikten kabaca suyla bile yıkadıktan sonra ilgili mümkün olan gazlı bez olabilir, temiz bir şeye sarıp sonra bir poşete alıp poşetin dışına buzlar koyup ayrı bir poşete tekrar almak ve bu şekilde parçayı taşımak lazım. Elini çocuğa çok fazla göstermeden, çocuğu uzak tutarak telaşı, endişeyi artırmadan biraz soğuk kanlı davranmaya çalışarak suyla yıkamak veya hiç yıkamadan da hemen orayı sarıp koruyarak bir an önce acil servise getirmek lazım. Endişe ve telaş çocuğu daha da ürkütecek, korkutacak şeylerden kaçınmak gerek.'

Kaynak: İHA

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