Belediye binası alelacele yıkıldı: Deliller altında kaldı... 'İstenen evraklar elzemdir'

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in, Kahramanmaraş merkezli depremlerde binaların yüzde 80’inin yıkıldığını söylediği Nurdağı ilçesindeki deprem davalarında skandal ortaya çıktı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, depremin ardından hızla yıkılan Nurdağ Belediyesi’nin mahkemelere “Bina yıkıldı, evrak yok” yanıtı verdiği bildirildi.

Mahkemeler AKP’li Nurdağı Belediyesi’nden yıkılan binaların “yapı ruhsatlarını, yapıl kullanma izinlerini ve onaylı mimari projelerini” talep ederken Nurdağı Belediyesi ise mahkemelere gönderdiği resmi yanıtlarda “6 Şubat 2023’te depremde belediye binasının da yıkıldığı ve bu nedenle davaların seyrini etkileyecek evraklara ulaşılamadığı” ifade ediliyor.

'İSTENEN EVRAKLAR ELZEMDİR'

İlçede birçok deprem davasını takip eden ve depremzedelerin avukatlığını üstlenen Aykut Başderici ise belediye binasının alelacele yıkıldığını ve delillerin karartıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“6 Şubat depreminden sonra birçok bölgede büyükşehir belediyelerine, ilçe belediyelerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve AFAD’a tam yargı davaları açtık. Bu davaların sebebi depremde meydana gelen zararlardan sadece vatandaşın değil idarenin de sorumlu tutulmasıdır. Nitekim bu davaları Van, Elazığ ve İzmir depremlerinde verilen kararlar neticesinde açmaktayız. Ancak bu davalarda taraflarca getirilme ilkesinin aksine idare mahkemeleri bilgi ve belgeleri re’sen kendileri toparlamaktadır.

Nurdağı ilçesinde meydana gelen bir yıkımla ilgili açmış olduğumuz birtakım seri davalarda ise Nurdağı Belediyesi tarafından şöyle bir cevap gelmektedir: ‘6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde belediye binamız yıkılmış olduğundan taşınmaza ait mimari projeye ulaşılamamıştır.’

Hatırlarsınız; depremden hemen sonra Nurdağı Belediye binası iş makineleri ile alelacele yıktırılmıştı. Davanın ispatı açısından belediyeden istenen evraklar çok elzemdir. Belediyenin kusuruna dayanabilmemiz için evrakların tam ve eksiksiz bir şekilde mahkemeye teslim edilmesi gerekmektedir. Bu binanın alelacele neden yıkıldığı konusundaki merakımızı da anlamış olduk.”

AKP’Lİ BAŞKAN TUTUKLANMIŞTI

Geçmiş dönem AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da müteahhitliğini yaptığı iki bina depremde yıkıldığı için tutuklanmıştı.