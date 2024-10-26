Beklentilerin Çok Altında: Sınavı Yarıdan Fazlası Geçemedi

Türkiye’deki hukuk eğitimi, bu yıl yapılan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ile yeniden tartışma konusu oldu. Sınava giren 9 bin 142 adayın yalnızca %42,67'si 70 puanlık barajı aşarak başarılı olurken İdari Yargı Ön Sınavı’na katılan 1.228 adayın ise sadece %1,2'si başarıya ulaştı.

HUKUK ALANINDA KALİTE ARAYIŞI ÇÖKTÜ

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan düzenleme ile hukuk mesleklerinde standardın yükseltilmesi hedeflenmişti. Bu kapsamda, adli ve idari yargıda hâkim ve savcı yardımcılığı sınavlarına girmek, avukatlık ve noterlik stajına başlamak için HMGS ve İYÖS’te başarılı olma zorunluluğu getirilmişti. Fakat hukuk alanının kalite arayışı bir henüz sonuca varamadı. Sınav, adayların muhakeme yeteneklerini ölçmeyi amaçlarken ezber odaklı olmayan bir yaklaşım benimsedi ancak, sonuçlar üniversitelerde verilen hukuk eğitiminde yetersizlikleri de gözler önüne sermiş oldu.

BAŞARI ORANLARI BEKLENTİNİN ÇOK ALTINDA

Yapılan değerlendirmelerde adayların yalnızca %20'sinin elenmesi öngörülüyordu. Lakin sonuçlar beklentinin çok üzerinde çıktı. Adli yargıda %57, idari yargıda ise %98 oranında başarısızlık yaşandı. Bu durum, hukuk fakültelerindeki eğitim standartlarının, mesleğe hazırlık noktasında ciddi bir revizyona ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor.

'ATANAMAYAN HUKUKÇULAR' DÖNEMİ

Adım başı açılan üniversitelerin çoğaldığı bu yıllarda eğitimde kalite eksikliği ve zorlaşan sınav sistemi, “atanamayan hukukçular” kavramının gündeme gelmesine sebep oldu. Türkiye’de 90’dan fazla hukuk fakültesinin olması ve her yıl çok sayıda mezunun olması nitelikli eğitim ihtiyacının önemini bir kez daha hatırlatıyor.