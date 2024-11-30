Bekçiler Artık Bu İşlemleri Yapabilecek: Resmi Gazete’de Yayımlandı

İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte bekçilere bir takım yeni yetkiler getirildi. Yapılan düzenlemeye göre, 'silah şüphesi' olan durumlarda bekçilerin arama yapmasına izin verilecek.

'KUVVETLİ ŞÜPHE' ŞARTI ARANACAK

Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan üstünü arayabilecek.

Ayrıca araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini de bekçiler artık kontrol edebilecek.

EMNİYET PERSONELİNE MADALYA

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden görevini üstün başarıyla yerine getirenlere İçişleri Bakanı tarafından "Emniyet Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası", "Emniyet Şeref Madalyası", "Emniyet Üstün Hizmet Madalyası" verilebilecek.

RUHSATSIZ SİLAHA YENİ DÜZENLEME

Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının bir yıl olan alt sınırı iki yıla, üç yıl olan üst sınırı da dört yıla çıkarılıyor.

Ateşli silahların namlu, sürgü, ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlar ve satanlar beş yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

Üçüncü kez silahı çalınan veya kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak. Bu kişilere 5 yıl süreyle silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.

Kaynak: Gerçek Gündem