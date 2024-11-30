Bekçiler Artık Bu İşlemleri Yapabilecek: Resmi Gazete’de Yayımlandı
Yayımlanan Resmi Gazete’de gece bekçilerine bir takım yeni yetkiler verildi. Bu kapsamda gece bekçileri, durdurduğu kişi ya da araçlarda silah bulunduğuna dair kuvvetli şüphe duyarlarsa şahısların üstlerini elle arayabilecek.
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte bekçilere bir takım yeni yetkiler getirildi. Yapılan düzenlemeye göre, 'silah şüphesi' olan durumlarda bekçilerin arama yapmasına izin verilecek.
'KUVVETLİ ŞÜPHE' ŞARTI ARANACAK
Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan üstünü arayabilecek.
Ayrıca araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini de bekçiler artık kontrol edebilecek.
EMNİYET PERSONELİNE MADALYA
Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden görevini üstün başarıyla yerine getirenlere İçişleri Bakanı tarafından "Emniyet Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası", "Emniyet Şeref Madalyası", "Emniyet Üstün Hizmet Madalyası" verilebilecek.
RUHSATSIZ SİLAHA YENİ DÜZENLEME
Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının bir yıl olan alt sınırı iki yıla, üç yıl olan üst sınırı da dört yıla çıkarılıyor.
Ateşli silahların namlu, sürgü, ateşleme iğnesi gibi parçalarını ülkeye sokanlar ve satanlar beş yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.
Üçüncü kez silahı çalınan veya kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak. Bu kişilere 5 yıl süreyle silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.
Kaynak: Gerçek Gündem