3 Yaşındaki Çocuk Çakmakla Oynarken Evi Yaktı

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi 1769/3 Sokak numara 6 adresinde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; baba Talat Özçelik’in işte gitmesinin ardından anne Saadet Özçelik, 6 yaşındaki oğlu Veli’yi yıkamak için banyoya girdi. Annesi ağabeyine banyo yaptırırken eline mutfaktaki çakmağı geçiren 3 yaşındaki Rafet, çakmakla oynarken oturma odasındaki sünger minderi tutuşturdu.

YANAN DAİREDEN SON ANDA ÇIKTILAR

Oturama odasından yükselen alevler bir anda tüm daireyi sardı. Su dökerek yangını söndürmek için çaba harcayan anne, tüm çabalarına rağmen alevlere engel olamayınca, çocuklarını yanan daireden çıkarmayı son anda başardı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürmeyi başardı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaşanabilecek bir faciadan dönülen yangında, tüm odaları zarar gören daire kullanılamaz hale geldi. Çakmakla oynarken evi yakan 3 yaşındaki çocukları yüzünden kış günü sokak ortasında kalan aileye bazı akrabaları sahip çıktı. Yangında kullanılamaz hale gelen evde, yüzlerce bin liralık hasar oluştuğu belirlendi.

Kaynak: İHA