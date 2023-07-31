BDDK'dan kredi kartlarına "taksit" sınırlaması

BDDK, kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kısıtlama kararları alındığını duyurdu. Buna göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara taksit yapılmayacak.

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BDDK'dan kredi kartlarına "taksit" sınırlaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yurtdışı harcamalarında kredi kartı kullanımıyla ilgili yeni kararı duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir."

Etiketler
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kredi Kartı
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