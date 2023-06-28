Bayramın birinci gününde İstanbul trafiğinde son durum

Milyonların yaşadığı İstanbul, bayram tatili dolayısıyla en sakin günlerini geçiriyor. Arife günüde trafik yoğunluğunun yüzde 6'ları gördüğü İstanbul'da son durum yüzde 24 oranında.

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Bayramın birinci gününde İstanbul trafiğinde son durum

Dokuz gün sürecek Kurban Bayramı tatili bugün başladı. 24 Haziran'dan itibaren birçok kent sakini tatil beldeleri ve memleketlerine gitmeyi tercih etti. Bayram öncesi, özellikle hafta içi sabah saatlerinde yüzde 70'leri aşan İstanbul trafiği de en düşük seviyelerini gördü.

Bayramın birinci günü saat 15.00 itibarıyla megakentin trafik yoğunluğu yüzde 24 olarak ölçüldü.

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